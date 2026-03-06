HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyuruldu

İsrail ordusu, ABD ile birlikte 28 Şubat’tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 4. dalga misilleme oldu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail basını duyurdu: İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yapıldıİsrail basını duyurdu: İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yapıldı
Bahreyn'de, "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla cadde ve meydanlarda toplanma yasağıBahreyn'de, "kamu güvenliğini sağlamak" amacıyla cadde ve meydanlarda toplanma yasağı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

İsrail'den Beyrut ve Tahran'a yeni saldırılar

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar?

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.