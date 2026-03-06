İsrail ordusu, İran’dan yeni füze saldırısı tespit edildiğini duyuruldu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran misillemesi nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Tel Aviv ve çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerde sirenlerin çalmasına neden olan İran'ın son füze saldırısı, bugün gerçekleştirdiği 4. dalga misilleme oldu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır