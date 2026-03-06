HABER

İsrail basını duyurdu: İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yapıldı

İsrail ordusunun, İran'a karşı sürdürülen saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi. İsrail basınındaki haberde, İsrail'in İran'a karşı sürdürdüğü saldırılarda 6 bin 500 mühimmat kullandığı öne sürüldü.

İsrail basını duyurdu: İran'a yönelik saldırıların haftalarca süreceği şekilde hazırlık yapıldı

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı haberde, "Tel Aviv, İran'a yönelik saldırılarla rejimi doğrudan devirmeyi hedeflemiyor, onu zayıflatacak koşulları oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

"BİR SÜRE BELİRLEMENİN İMKANI YOK"

İsrail ordusunun İran'a karşı haftalarca sürecek çatışma ve bombardımana hazırlandığına işaret edilen haberde, şunlara dikkat çekildi:

"İran'a yönelik saldırılar haftalarca veya daha fazla sürebilir. Savaşın bitmesi için bir süreyi belirlemenin imkanı yok ancak yıllarca sürecek bir savaş da olmayacak."

Haberde, İsrail'in ABD'yle koordineli olarak İran'da "rejimin silah üretim kapasitesini hedef almaya devam ettiği" öne sürüldü.

İsrail'in bugün akşam saatlerine kadar İran'a karşı sürdürdüğü saldırılarda 6 bin 500 mühimmat kullandığı vurgulanan haberde, İsrail'in Haziran 2025'teki 12 günlük saldırılarda ise 4 bin mühimmat kullandığına işaret edildi.

Haberde, İran'daki füze rampalarının yüzde 60'ının imha edildiği iddia edildi.
Kaynak: AA

