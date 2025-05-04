HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Annesini bıçaklayarak öldüren şahıs alkollü çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren şahsın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Annesini bıçaklayarak öldüren şahıs alkollü çıktı
Çiğdem Sevinç

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren şahsın 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ayrıca 7’si narkotik toplam 27 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak’taki eve 2 ay önce taşınan Saliha Karayaka (60) ile oğlu M.K. (28) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri geldi. Kilitli olan kapının itfaiye erlerinin yardımıyla açılmasının ardından içeri giren ekipler, çeşitli yerlerinden bıçaklanan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K.’nın ise 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. 7’si narkotik toplam 27 suç kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka, ilçeye bağlı Çobanören köyünde defnedildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaretUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Çekya'ya ziyaret
Kripto borsalarını kopyaladılar! 4 ilde 200 milyon liralık vurgun: 16 kişi tutuklandıKripto borsalarını kopyaladılar! 4 ilde 200 milyon liralık vurgun: 16 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Tehdit aldığını duyurdu! "O yumruk bize değmez, canımızı yakmaz"

Son dakika | Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk açıklama: Tehdit aldığını duyurdu! "O yumruk bize değmez, canımızı yakmaz"

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

'Gazeteci' İbrahim Karagül'ün Özgür Özel'e saldırılması hakkındaki sözlerine tepki yağıyor! "Bunları hak etti"

Saldırganın dışarda olmasına tepki yağdı!

Saldırganın dışarda olmasına tepki yağdı!

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun ilk ifadesine ulaşıldı! Şaka gibi savunmasıyla akıllara durgunluk verdi

Ünlü yönetmen, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Ünlü yönetmen, Sırrı Süreyya Önder anmasında ağlamaktan konuşamadı!

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

Caninin ağabeyi siyasetçi çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.