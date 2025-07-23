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Annesini bıçaklayıp ambulans çağırdı! Sebebi de açıklaması da şoke etti...

Samsun'da genç kız, erkek arkadaşından ayrılmasını isteyen annesini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Annesini bıçaklayıp ambulans çağırdı! Sebebi de açıklaması da şoke etti...
Çiğdem Sevinç

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.M. (61) adlı anne, 20 yaşındaki kızı K.M.'ye erkek arkadaşının kendisini kullandığını ve ayrılması gerektiğini söyledi. Anne-kız arasında tartışma çıktı.

Annesini bıçaklayıp ambulans çağırdı! Sebebi de açıklaması da şoke etti... 1

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Tartışma sırasında annesini çeşitli yerlerinden bıçaklayan K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Annesini bıçaklayıp ambulans çağırdı! Sebebi de açıklaması da şoke etti... 2

GÖZALTINA ALINDI

K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Annesini bıçaklayıp ambulans çağırdı! Sebebi de açıklaması da şoke etti... 3

(DHA)

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Samsun bıçak anne erkek arkadaş sevgili
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