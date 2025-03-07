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  4. Annesiyle yakaladığı kişiyi defalarca bıçakladı! 'Namusumu temizledim'

Annesiyle yakaladığı kişiyi defalarca bıçakladı! 'Namusumu temizledim'

07.03.2025 23:25
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İzmir'in Menderes ilçesinde Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil (19), annesi ile birlikte gördüğü Hakan Özcan'ı (39) kama ile Özcan'ı kamayla 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Abdurrezzak El-Halil'in olay sonrasında elindeki kama ile çevredekilere 'Namusumu temizledim' diye bağırdığı öğrenildi.

Annesiyle yakaladığı kişiyi defalarca bıçakladı! 'Namusumu temizledim'

Olay, 4 Mart saat 21.45 sıralarında Menderes ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ile bir kişinin görüştüğünden şüphelenen Suriye uyruklu Abdurrezzak El-Halil, evden ayrılan annesini takip etti. Hakan Özcan ile bir otomobilde buluşan annesini gören Abdurrezzak El-Halil, yanında bulunan kama ile sürücü kapısını açarak Özcan'ı defalarca bıçakladı. Olay sırasında, Abdurrezzak El-Halil'in annesi otomobilden atlayarak kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cinayet zanlısını suç aleti ile birlikte yakaladı. Vücudunun 13 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Hakan Özcan ise Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Abdurrezzak El-Halil'in olay sonrasında elindeki kama ile çevredekilere 'Namusumu temizledim' diye bağırdığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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