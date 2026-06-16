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ANSET'e bir operasyon daha! Cansel Tuncel'in eşi ve kayınvalidesi de gözaltına alındı

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET’e yöenlik üçüncü dalga operasyonu gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in taşınmazlarında açıklanamayan para hareketi tespit edildi. Eşi, kayınvalidesinin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

ANSET'e bir operasyon daha! Cansel Tuncel'in eşi ve kayınvalidesi de gözaltına alındı

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET’e yönelik 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in taşınmaz edinimlerinde açıklanamayan para transferleri bulunduğu yönündeki tespitler sonrası haklarında gözaltı kararı verilen Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

ANSET e bir operasyon daha! Cansel Tuncel in eşi ve kayınvalidesi de gözaltına alındı 1

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Rüşvet', 'Suçtan elde edilen gelirin aklanması', 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; hazırlanan mülkiye başmüfettişi tevdi raporu, bilirkişi raporu ve yapılan araştırmalarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda aralarında görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer’in de bulunduğu 35 kişi hakkında 30 Nisan 2026 tarihinde işlem yapıldı. Bunlardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrollü olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

İKİNCİ DALGA OPERASYONU

Bilirkişi raporunda yer alan tespitler doğrultusunda ihale onay makamı, ihale komisyonları ile muayene- kabul ve kontrol teşkilatlarında görev alan şüphelilere yönelik 13 Mayıs'ta ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 kişiden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol olmak üzere 23'ü serbest bırakıldı. Usulsüzlük tespit edilen ihalelerde görev alan bazı belediye çalışanlarının, yapılmayan işleri yapılmış gibi göstererek mal ve hizmet alımına ilişkin evrak düzenledikleri ve bu belgeleri ihale komisyonu üyelerine imzalattıkları yönünde ifadeler bulunduğu iddia edildi. Ayrıca tutuklu Genel Sekreter Cansel Tuncer’e ait taşınmazların edinimlerinde açıklanamayan para transferleri tespit edildiği kaydedildi.

ANSET e bir operasyon daha! Cansel Tuncel in eşi ve kayınvalidesi de gözaltına alındı 2

EŞİ VE KAYINVALİDESİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bugün gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda; belediye çalışanı 8 kişi ile Tuncer’in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T. olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Tuncer'in eşi V.T. ve kayınvalidesi N.T., şube müdürü B.A., vardiya amiri D.A., vardiya amiri E.B., eğitmen N.I., büro memuru R.S.Ö., kültürel hizmet görevlisi S.Ü. ve eğitmen Ş.A. operasyon kapsamında gözaltına alındı. Arkeolog M.Ş.'nin ise İstanbul'a davet edilmek suretiyle temin edilerek ifadesine başvurulacağı öğrenildi. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı
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