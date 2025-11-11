HABER

Antakya’da baca yangını

Hatay’da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin baca kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya’da baca yangını 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Hatay
