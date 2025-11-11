Antakya’da baca yangını

Hatay’da bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
11.11.2025 12:55
Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin baca kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
