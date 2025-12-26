HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu

Samsun'da özel bir okulda 4 öğrenci, öğle arasında okul dışındaki bir işletmeden yedikleri tavuk döner sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tavuk dönerden zehirlendikleri iddia edilen öğrenciler hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda öğrenim gören 4 öğrenci, öğle arasında okuldan çıkarak yakınlardaki bir işletmede tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındı. Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 2025'deki cinayetlerin tamamı aydınlatıldıKayseri'de 2025'deki cinayetlerin tamamı aydınlatıldı
Gümrük mühürlü tırda böyle yakalandılarGümrük mühürlü tırda böyle yakalandılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Samsun tavuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kasım Garipoğlu'ndan alicengiz oyunları

Kasım Garipoğlu'ndan alicengiz oyunları

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı!

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

Rüya Gibi için 'erken final' denmişti! Show Tv kararını verdi

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.