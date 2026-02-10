HABER

TikTok, suça teşvik eden şarkılar ve klipler! İşte sonucu: 16 yaşında hayatını kaybetti

Daltonlar, Redkitler, Çirkinler ve daha niceleri… Ülkemizin en büyük güvenlik sorunu kuşkusuz yeni nesil suç şebekeleri! Bu organize örgütler gencecik çocukları daha 13-14 yaşında etkileyerek mekanizmalarının içine dahil ediyor. Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan Karadeniz husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda aralarında daha önce husumet olduğu ifade edilen bir kişi 16 yaşındaki Erkan Karadeniz'e av tüfeğiyle ateş açtı! Saldırgan bölgeden hızla uzaklaştı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri harekete geçti. Ağır yaralı olarak ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Erkan Karadeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SOKAK ÇETELERİ EN BÜYÜK TEHDİT

Ülkemizde son dönemde adını sıkça duyduğumuz organize suç çeteleri hem vatandaşın canına hem de malına kastediyor. Emniyet güçleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürse de özellikle sosyal medya platformları üzerinden bu örgütlere insan kaynağı aktarılıyor. Bazı RAP şarkılarında kliplerinde örgüt liderlerine selamlar gönderiliyor.

Daltonlar
Okuyucu Yorumları 3 yorum
tiktok neden kapanmıyor çok merak ediyorum
neden kapatılsın.
güzel ülkemde ailelerine zerre kadar faydası dokunmayan serseriler rapçi olmuş ve geleceğimizi olan gencecik çocuklarımızı zehirleyen başta tiktok ve diğer lanetli sosyal medyalar yüzünden ülkede huzur diye birşey bırakılmıyor en kısa zamanda başka tiktok ve diğer sosyal medya kapatılıp ve caydırıcı cezalar olmadığı sürece böyle acı dolu haberleri duymaya devam edeceğiz !!!
