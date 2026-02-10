HABER

Dükkanın önündeki sigara paketini çaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin, bir iş yerinin önünde bulunan sigara paketini çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir grup genç, Yeni Mahalle Son Sokak’ta Enes Gürçam’ın çiğ köfte dükkanına geldi. Bu sırada dışarıda bekleyen bir kişi, iş yerinin önünde bulunan sigara paketini alarak hızla uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayı fark eden işletme sahibi Enes Gürçam, güvenlik kameralarını incelediğinde sigaranın çalındığını gördü. Yaşanan durum karşısında şaşırdığını belirten Gürçam, gençlerin bu tür olaylara karışmasının düşündürücü olduğunu ifade etti.
Gürçam, "Belki izleyenler, ‘bir paket sigaradan ne olacak’ diye düşünebilir ama bugün sigarayı almak için hırsızlık yapan biri, yarın daha farklı olaylara karışabilir. Bu yüzden ailelerin daha duyarlı olması gerekiyor" dedi.

