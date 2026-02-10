HABER

İstanbul'da avukat ve polisin kurnazlığını kamera görüntüleri ele verdi! 31 milyon lira buhar olunca savcılık düğmeye bastı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki polis baskınının görüntüleri, bir polis ve bir avukatı tutuklattırdı. Baskında polisin el koyduğu 31 milyon liranın eksilmesi üzerine harekete geçen savcılık, avukat ve polis memurlarının kuşku uyandıran hareketlerini tespit etti. Avukatın uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeyle ilgili kurnazlığını da kamera görüntüleri ele verdi.

İstanbul’da “uyuşturucu baskını” iddiasıyla yapılan arama kısa sürede bambaşka bir soruşturmanın kapısını araladı. Savcılığın dikkatini çeken usulsüzlükler ve kamera kayıtları, operasyonu yapan isimlerin bizzat şüpheli konumuna düşmesine neden oldu. İşte milyonlarca liralık para, şaibeli bir arama ve tutuklamalara uzanan sürecin detayları…

POLİSLER FARKLI İLÇEDE ARAMA YAPTI

İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.

31 MİLYON LİRA EKSİK ÇIKTI

Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euro'ya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.

AVUKATTAN 'ELDİVEN' KURNAZLIĞI

Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü.

Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Y.'nin uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru V.'ye getirdiği yer aldı.

PARA DOLU ÇANTA POLİS ARACINA KONDU

Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı S.A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.

AVUKAT VE POLİS TUTUKLANDI

Sabah'ın aktardığı bilgilere göre; polisler, Fatih'te A.E. isimli bir şahsa ait döviz bürosunun ofisine girdi. Arama esnasında ise anlaşmalı oldukları iddia edilen Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı S.A. isimli kişiler hazır bulunduruldu. 400 bin dolar ile 300 bin euro olan çantaya el konuldu.

Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü.

Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı. Paralar sahibine iade edildi, soruşturma ise sürüyor.

devlet memuru olmak isteyenlere öyle şart koşacaksınızki memur olmadan önceki mal varlığına el konulacağını ve kayıtsız şartsız 30 yıl ceza yiyeceğine imza verecek.
Adli emanette bizimde bir telefona çöktüler. Yıllardır kayıp ortada ne mahkeme var ne dava, telefonu geri vermiyorlar
olay derhal aydınlatılmalı
