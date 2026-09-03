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Antakya’da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde hakkında 32 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan O.Y.

Antakya’da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde hakkında 32 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan O.Y. Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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