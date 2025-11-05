HABER

Antakya’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’da kamyon ve tırın çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı.Kaza, Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Ovakent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen tır ve kamyonun çarpışmasıyla yaşanan kazada araç sürücüleri yaralandı.

Yaralı sürücüler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralı sürücüler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yolu kapan tır ve kamyonun çekilmesiyle trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

