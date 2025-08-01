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Antalya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 28°C ile 32°C arasında değişecek. Nem oranı %65 ile %75 arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif hızlarla esecek. Gün doğumu saati 06:03, gün batımı saati ise 20:04 olarak hesaplandı.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 2 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 26°C ile 30°C arasında olacak. 3 Ağustos Pazar günü ise sıcaklığın 25°C ile 29°C arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik olmayacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su içilmelidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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