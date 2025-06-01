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Antalya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava sıcaklığı gündüz 24°C, gece ise 16°C civarında olacak.

Antalya 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gün boyunca sağanak yağışlar etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır.

2 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı gündüz 27°C, gece 19°C civarında olacak. Gün boyunca hava çoğunlukla güneşli geçecek. 3 Haziran Salı günü hava sıcaklığı gündüz 31°C, gece ise 21°C civarında olacak. Gün boyunca hava güneşli olacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 34°C, gece 22°C civarında olacak. Gün boyunca parlak güneş ışığı etkili olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 33°C, gece 22°C civarında olacak. Gün boyunca hava çoğunlukla güneşli hale gelecek. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 32°C, gece ise 22°C civarında olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı etkili olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 32°C, gece 24°C civarında olacak. Gün boyunca hava çoğunlukla güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneşli günler çoğunlukta olacak. Bu dönemde güneşe maruz kalma sürenizi sınırlamak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu durum, vücudunuzun su dengesini korumasına yardımcı olur. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak sağlığınız açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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