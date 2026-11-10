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Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mersin'de yoldan çıkıp direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ş. (35) idaresindeki 33 KLF 49 palaklı otomobil kaşvaktan sonra virajı alamayarak yoldan çıkıp direğe çarptı.

Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 1

DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Bölgede bulunan jandarma ekibi yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti.
Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 2

İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak hazır bekleyen ambulansa aldı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı 3

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin kaza
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