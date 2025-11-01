HABER

Antalya 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 1-3 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genel olarak kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları, 18°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %33 civarlarında seyredecek. Düşük rüzgar hızı, açık hava etkinliklerini etkilemeyecek. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski artacağı için uygun kıyafet seçimi önerilmektedir. Cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanılması da önemlidir. İşte detaylar...

1 Kasım 2025 Cumartesi günü Antalya'da hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 22°C ile 25°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %33 civarında. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2 km hızında esecek. Gün doğumu saati 07:13, gün batımı ise 17:54 olarak tahmin ediliyor.

2 Kasım Pazar günü hava durumu yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 18°C ile 20°C arasında değişecek. 3 Kasım Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 18°C ile 21°C arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızları düşük seviyelerde kalmaya devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve serin olması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığı riski artabilir. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanımı önerilmektedir. Rüzgar hızlarının düşük olması açık hava etkinliklerini olumsuz etkilemeyecektir. Ancak, hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

