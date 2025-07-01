Antalya 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında. Gece ise sıcaklık 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %46 olacak. Rüzgar güneybatıdan saatte 10 km hızla esecek. Deniz suyu sıcaklığı 27°C olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C. Gece sıcaklığı ise 18°C civarında olması bekleniyor. 3 Temmuz Perşembe günü de hava sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 18°C civarında olacak. 4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 19°C civarında olması tahmin ediliyor. 5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C civarında öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü de hava sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı 19°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmek, vücut sağlığını korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, sıcak hava koşullarında daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürmenize katkı sağlar.