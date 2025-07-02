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Antalya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında, gece ise 18°C civarında bekleniyor. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgar, güneybatıdan saatte 10 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 3 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece ise 18°C olması bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece ise 19°C olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece ise 19°C olması öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle, güneş ışınlarından korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanılması önerilir. Ayrıca, güneş kremi kullanarak cilt koruması sağlamak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Aşırı alkol tüketiminden kaçınılması da gereklidir. Sıcak çarpması riskine karşı, aşırı sıcak ortamlarda uzun süre kalmaktan ve ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır. Evde kalanlar için serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Hava akışını sağlamak için pencere ve kapıları açmak da faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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