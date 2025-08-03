Antalya 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 32°C civarında, gece ise 20°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 9 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 33°C'ye yükselebileceği ve hafif yağmur ihtimalinin bulunduğu tahmin ediliyor. 5 Ağustos Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 32°C civarında seyredecek.

Antalya'da yaz aylarında yüksek sıcaklıklar ve nem oranları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları yapanlar için önemlidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve bol su tüketilmelidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçmeye yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planları en iyi şekilde yapmanıza fayda sağlar.