Antalya 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla dolu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselecek. Gece ise sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %50 olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Antalya'nın tipik Eylül ayı havasını yansıtıyor.

4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığının 34°C, gece sıcaklığının 24°C olması bekleniyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 23°C olarak tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 24°C olacak. 7 Eylül Pazar günü gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 24°C civarında olacak. Bu veriler, Antalya'nın Eylül ayındaki tipik hava koşullarını gösteriyor.

Sıcak ve güneşli havada, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda kalmak gerekir. Bol su içmek de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından yararlıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekmektedir. Vücudu aşırı yormamak da önemlidir. Bu önlemler, sağlığı korumaya yardımcı olur. Ayrıca yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.