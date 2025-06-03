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Antalya 03 Haziran Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 24°C, gece ise 18°C civarında olacak.

Antalya 03 Haziran Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu, gün boyunca ara ara orta kuvvetli yağmurlu olarak beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 24,1°C, gece ise en düşük sıcaklık 18,8°C civarında olacaktır. Nem oranı %57'dir. Rüzgar hızı saatte 15,8 km olarak tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülmektedir. 4 Haziran Çarşamba günü bölgesel düzensiz yağmur yağışlı, 5 Haziran Perşembe günü ise yine bölgesel düzensiz yağmur yağışlı hava koşulları beklenmektedir. 6 Haziran Cuma günü de bölgesel düzensiz yağmur yağışlarının devam etmesi tahmin edilmektedir. 7 Haziran Cumartesi günü ise ara ara orta kuvvetli yağmurlu hava koşulları öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini dikkate almalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmelisiniz. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde ise şemsiyelerinizi sağlam tutmalısınız. Uçuş riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların 20°C civarında seyrettiği bu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için hazırlık yapmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, dışarıdaki aktivitelerinizi daha keyifli ve güvenli hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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