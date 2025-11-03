HABER

Antalya 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu güneşli geçecek. Öğleden sonra bulutlanma artışı bekleniyor. Sıcaklık 25-27°C arasında değişirken, gece sıcaklığı 15-17°C olacak. 4 Kasım Salı günü hava açık, 5 Kasım Çarşamba az bulutlu, fakat 6 Kasım Perşembe gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Nem oranı yüksek seyredebilir. Astım hastaları tedbirli olmalı. Açık hava etkinlikleri için dikkatli olunması öneriliyor.

Antalya'da 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde açık ve güneşli. Öğle saatlerinde bulutlanma artacak. Hava parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25-27°C, gece ise 15-17°C olacak. Rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %60 civarında hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 4 Kasım Salı günü hava açık. 5 Kasım Çarşamba günü az bulutlu olması öngörülüyor. 6 Kasım Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yükselebilir. Nemli olan bireylerin dikkatli olmaları önemlidir. Astım hastalarının da tedbirli olmaları gerekir.

Ayrıca 6 Kasım Perşembe günü beklenen yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar ve trafikte olanlar tedbir almalı. Ani su baskınları için hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

hava durumu antalya
