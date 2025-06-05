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Antalya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Antalya 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık 42°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık ve düşük nem oranı, özellikle öğle saatlerinde belirginleşebilir. Rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, öğle saatlerinde güney yönlerinden orta kuvvette esecek.

6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 44°C'ye çıkması bekleniyor. 7 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 44°C civarında kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir.

Ekstrem hava koşullarına karşı dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dışarıda bulunmaktan kaçınmaları önemli. Açık hava etkinlikleri sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirilmeli. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde gölge alanlarda kalmak faydalıdır. Yeterli su tüketimi, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Tarım sektöründe çalışanların sulama sistemlerini güncel tutarak ve bitkileri koruyarak olası zararları en aza indirmeleri gerekir.

Ekstrem hava koşullarının daha sık hale gelmesi, iklim değişikliğinin bir göstergesi olabilir. Çevre dostu uygulamaları benimsemek ve enerji tüketimini azaltmak, bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzdur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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