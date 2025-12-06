HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 6 Aralık'ta hafif yağmur ve gün boyunca sürecek sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4°C, gece ise -1°C olacağı öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, günlük yaşamı etkileyebilir. Pazar günü hava biraz daha ılıman hale gelecek. Kat kat giyinmek ve su geçirmeyen giysiler tercih etmek, ıslanmaktan korunmak için önem taşıyor. Astım ve alerji hastalarının dikkatli olması öneriliyor.

Antalya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Antalya'da sabah saatlerinde hafif yağmur beklentisi var. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığın 4°C, gece ise -1°C civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Pazar günü hava daha ılıman geçecek. Gündüz sıcaklık 7°C, gece -1°C civarında seyredecek. Pazartesi ve Salı günlerinde ise hava güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklık gündüz 7°C, gece 0°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebiliyor. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için de önlemler almak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve mont kullanmak faydalı olacak. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem oranı ayrıca solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için de risk oluşturuyor. Astım veya alerji gibi sorunları olanların dikkatli olmaları öneriliyor.

Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmenizi en aza indirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılarYer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar
İki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandıİki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.