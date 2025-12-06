Antalya 06 Aralık Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Antalya'da sabah saatlerinde hafif yağmur beklentisi var. Gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığın 4°C, gece ise -1°C civarında olacağı öngörülüyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hafif esintiler şeklinde esecek.

Pazar günü hava daha ılıman geçecek. Gündüz sıcaklık 7°C, gece -1°C civarında seyredecek. Pazartesi ve Salı günlerinde ise hava güneşli olacak. Bu günlerde sıcaklık gündüz 7°C, gece 0°C civarında olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebiliyor. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgardan korunmak için de önlemler almak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve mont kullanmak faydalı olacak. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem oranı ayrıca solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için de risk oluşturuyor. Astım veya alerji gibi sorunları olanların dikkatli olmaları öneriliyor.

Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmenizi en aza indirecektir.