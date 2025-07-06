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Antalya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Antalya 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 27°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 28°C civarında olacak. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 32°C'ye düşecek. Hava yine güneşli olacak. 9 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 32°C civarında kalacak. Hava açık olacak. 10 Temmuz Perşembe günü de benzer koşullar devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek gereklidir. Hafif kıyafetler giymek sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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