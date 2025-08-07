Antalya 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 28°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Rüzgar, güneydoğudan saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı ise %70 civarında olacak.

Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. 8 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklıkları 28°C, gece sıcaklıkları 19°C olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. 10 Ağustos Pazar günü ise hava sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 20°C olacak.

Bu sıcak ve güneşli havada, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda bulunmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler, 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşullarına bağlı olarak, bazı ilçelerde öğle saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, olası sürprizlere karşı koruyucu olur.

Antalya'da bu dönemde deniz suyu sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Bu, denize girenler için ideal bir sıcaklık sunuyor. Denize girerken dikkatli olmak ve deniz güvenliği kurallarına uymak, keyifli ve güvenli bir deneyim için önemlidir.