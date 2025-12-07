HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Aralık 2025 tarihinde hava koşulları çeşitlilik gösterecek. Gazipaşa'da hafif yağmur beklenirken, Korkuteli'de güneşli bir hava hakim olacak. Muratpaşa ve Konyaaltı'nda ise gök gürültülü sağanak öngörülüyor. 8 Aralık'ta artan bulutlar ve hafif yağışlar yaşanacak. Sıcaklık 6°C ile 7°C arasında seyredecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek, hava durumu göz önüne alındığında önemlidir.

Antalya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gazipaşa'da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Korkuteli'de ise açık ve güneşli bir hava hakim. Muratpaşa ve Konyaaltı'nda gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu durum, Antalya'nın farklı bölgelerinde çeşitli hava koşullarının yaşanacağını gösteriyor.

8 Aralık Pazartesi günü Antalya'da artan bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. 9 Aralık Salı günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 6°C ile 7°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü artan bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Bu dönemde sıcaklıklar 7°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yine %50 civarında kalacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek pratik bir seçenek. Sahilde vakit geçirilecekse deniz suyu sıcaklığının 18°C civarında olacağı unutulmamalı. Denize girmenin serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Uygun hazırlık yapılması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'Türkiye açık açık tarih verdi: 'Son 25 gün'
Park halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldıPark halindeki araç alev topu oldu, geriye hurda kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

Bakan Şimşek 2026'yı işaret etti! "Bu konuda çok iyimserim"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.