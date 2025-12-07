Antalya 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Gazipaşa'da hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Korkuteli'de ise açık ve güneşli bir hava hakim. Muratpaşa ve Konyaaltı'nda gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu durum, Antalya'nın farklı bölgelerinde çeşitli hava koşullarının yaşanacağını gösteriyor.

8 Aralık Pazartesi günü Antalya'da artan bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında olacak. 9 Aralık Salı günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 6°C ile 7°C arasında seyredecek. 10 Aralık Çarşamba günü artan bulutlar ve hafif yağışlar bekleniyor. Bu dönemde sıcaklıklar 7°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı yine %50 civarında kalacak.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez mont tercih etmek pratik bir seçenek. Sahilde vakit geçirilecekse deniz suyu sıcaklığının 18°C civarında olacağı unutulmamalı. Denize girmenin serin olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Uygun hazırlık yapılması gerekmektedir.