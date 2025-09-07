HABER

Antalya 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu, tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C seviyelerinde olacak. Gökyüzü genellikle açık kalacak. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve plaj keyfi için ideal bir gün sunuyor.

Ufuk Dağ

Hafta boyunca hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 8 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C olacak. 9 Eylül Salı günü sıcaklık 29°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları yine 16°C civarında seyredecek. 10 Eylül Çarşamba günü de gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 16°C bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Yüksek sıcaklıklar ve yoğun güneş ışınları nedeniyle, güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin, gölgelik alanlarda dinlenmeleri faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de önemlidir. Hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Eylül ayında Antalya'da ortalama gündüz sıcaklıkları 28-30°C, gece sıcaklıkları ise 16-18°C civarında olmaktadır. Bu dönemde yağış miktarı düşük kalır. Hava koşulları genellikle açık ve güneşlidir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için Eylül ayı Antalya'da uygun bir dönemdir.

