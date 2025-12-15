HABER

Jandarmadan ‘Siber Dolandırıcılık’ operasyonu: 54 tutuklu

Jandarma Genel Komutanlığında 8 ilde ‘Siber Dolandırıcılık’ suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 78 şüpheli yakalanırken 54’ü tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 8 il merkezli ‘Siber Dolandırıcılık’ suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda; son 3 yıl içerisinde hesaplarında 689 milyon lira işlem hacmi bulunan 78 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; 54’ü tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bu kişiler aracılığıyla işlenen ‘Siber Dolandırıcılık’ suçlarıyla vatandaşların maddi ve manevi zarara uğraması engellendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Şanlıurfa, Aydın, Yalova, Konya, Elazığ, Ordu ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden ‘yatırım danışmanlığı, beyaz eşya, motorlu araç, dekorasyon ve kadın bakım ürünleri satışı’ gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlarımızı kandırdıkları, vatandaşlara ait kişisel bilgileri ele geçirdikleri, sosyal medya platformları üzerinden ‘yüksek gelirli kazanç vaadi’ adı altında haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Kaynak: İHA

jandarma
