HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Antalya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Aralık Pazartesi günü hava sıcaklığı 9–10°C arasında olacak. Parçalı bulutlu bir havası bulunan şehirde, öğle saatlerinde sıcaklık 14–15°C'ye çıkacak. Akşam saatleri ise 11–12°C'ye düşecek. İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 ve 10 Aralık'ta güneşli ve kısmen güneşli hava hakim olacak. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar artacak ve açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşacak.

Antalya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu serin. Sabah saatlerinde sıcaklık 9–10°C civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 14–15°C seviyelerine yükselecek. Bu saatte ılıman bir hava olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11–12°C'ye düşecek. Hafif bir serinlik hissedilecek. Yağış beklenmeyeceği için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekillerde devam edecek. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava görülecek. Gündüz sıcaklıkları 6–7°C civarında. Gece sıcaklıkları ise -1–2°C arasında olacak. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıklar artış gösterecek. 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 10°C'ye kadar çıkacak. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak.

Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya uzun kollu bir üst almak faydalı. Öğle saatlerinde hava daha ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi doğacak. Hafta sonuna doğru hava daha da ısınacak. Dışarıda vakit geçirmek için daha rahat bir ortam sağlanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haberŞanlıurfa’da elektrik akımına kapılan kadından acı haber
Van’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründüVan’da kış yüzünü gösterdi: Erek Dağı ve çevresi beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.