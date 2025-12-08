Antalya 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 8 Aralık Pazartesi günü hava durumu serin. Sabah saatlerinde sıcaklık 9–10°C civarında. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 14–15°C seviyelerine yükselecek. Bu saatte ılıman bir hava olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11–12°C'ye düşecek. Hafif bir serinlik hissedilecek. Yağış beklenmeyeceği için açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekillerde devam edecek. 9 Aralık Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu hava görülecek. Gündüz sıcaklıkları 6–7°C civarında. Gece sıcaklıkları ise -1–2°C arasında olacak. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıklar artış gösterecek. 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gündüz sıcaklıkları 10°C'ye kadar çıkacak. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak.

Bu süreçte sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarı çıkarken hafif bir mont veya uzun kollu bir üst almak faydalı. Öğle saatlerinde hava daha ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi doğacak. Hafta sonuna doğru hava daha da ısınacak. Dışarıda vakit geçirmek için daha rahat bir ortam sağlanacak.