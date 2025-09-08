HABER

Antalya 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Antalya'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. Güneşli bir gün olacağı tahmin ediliyor. 10 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklık 33°C'ye kadar çıkacak. Açık bir hava hakim olacak.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneşe maruz kalma süresini sınırlamak önemli. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanması önerilir. Uygun kıyafetler tercih edilmeli. Rüzgar hafif eseceği için, deniz kenarında zaman geçireceklerin deniz koşullarını kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Antalya'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Rüzgarın hafif eseceği öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları önemlidir.

