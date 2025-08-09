HABER

Antalya 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 31°C olacak. Akşam saatlerinde ise 34°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının 30°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeybatıdan orta şiddette, gündüz saatlerinde ise güneydoğudan daha hafif esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %48, gündüz saatlerinde %37, akşam saatlerinde %44 ve gece saatlerinde %44 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 31°C, 11 Ağustos Pazartesi günü 31°C, 12 Ağustos Salı günü 30°C, 13 Ağustos Çarşamba günü 30°C, 14 Ağustos Perşembe günü 27°C ve 15 Ağustos Cuma günü 28°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgarın genellikle hafif esmesi, nem oranının ise %37 ile %44 arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi önerilir. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt koruması sağlamak gerekir. Aşırı sıcaklarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Sıcak hava koşullarına karşı dikkatli olunması, sağlığın korunması açısından gereklidir.

