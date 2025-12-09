HABER

Antalya 09 Aralık Salı Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 9 Aralık 2025'te hava genellikle güneşli olacak ve sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Gündüz sıcaklıklar 6°C, gece ise -1°C civarında hissedilecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek önem kazanıyor. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek, rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek, bağışıklık sistemini korumak açısından kritik bir hal alıyor.

Taner Şahin

Antalya'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında kalacak. Gündüz hava sıcaklığının 6°C, gece ise -1°C olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Aralık Çarşamba günü sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında değişecek. 11 Aralık Perşembe günü 7°C ile -3°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü ise tekrar 7°C ile -3°C arasında olacak.

Hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği bu dönemde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde özellikle dikkat etmekte fayda var. Soğuk etkisini azaltmak için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar da etkili olabileceğinden rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirirken yüz ve ellerin korunması hipotermi riskini azaltır.

Sahilde vakit geçirmeyi planlayanlar deniz suyu sıcaklığını göz önünde bulundurmalıdır. Denize girmeyi düşünenlerin suyun soğukluğuna hazırlıklı olmaları önemlidir. Kısa süreli yüzmeler yapmaları önerilir. Soğuk havalarda bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Dengeli beslenmeye özen göstermek ve yeterli sıvı alımına dikkat etmek gerekir.

Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır. Planları esnek tutmak olası olumsuzluklardan korunmaya yardımcı olur.

hava durumu antalya
