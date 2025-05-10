Antalya 10 Mayıs Cumartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 20°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 7°C civarında olması öngörülüyor. Rüzgar, güney ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. Öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetli, Muğla, Göller Yöresi ve Antalya'nın doğu ile batı ilçelerinde zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizlerde rüzgar, öğle ve akşam saatlerinde güney ve doğu yönlerden fırtına şeklinde esecek. Beklenen hafif ve zaman zaman orta kuvvetteki toz taşınımı, hava kalitesini düşürebilir ve görüş mesafesini azaltabilir. Yağış anında çamur şeklinde yağış olabilir. Sağlık problemleri riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmak önemlidir.

Antalya'da hava koşullarının önümüzdeki günlerde değişkenlik göstermesi bekleniyor. 11 Mayıs Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava öngörülüyor. 12 Mayıs Pazartesi günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 13 Mayıs Salı günü bölgede düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. 14 Mayıs Çarşamba günü ara ara orta kuvvetli yağmurlar görülmesi tahmin ediliyor. 15 Mayıs Perşembe günü ise ara ara şiddetli yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 20-25°C, gece sıcaklıkları ise 5-9°C arasında değişecek.

Hava koşullarının değişken olması nedeniyle, plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı uygun kıyafet ve ekipmanları yanınızda bulundurmalısınız. Rüzgarlı ve yağmurlu günlerde, özellikle deniz kenarında veya açık alanlarda bulunuyorsanız, rüzgarın etkisini azaltmak için korunaklı alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek, gerektiğinde ise şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalıdır. Ayrıca, hava kalitesindeki olumsuzluklar nedeniyle hassas bünyelerin dikkatli olması önerilir. Özellikle astım veya alerji rahatsızlığı olanların, açık hava aktivitelerini sınırlamaları veya koruyucu maske kullanmaları önemlidir.