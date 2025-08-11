Antalya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması, gece ise 28°C civarında olması beklenmektedir. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak ve yağış olasılığı bulunmayacaktır. Rüzgar Kuzeydoğu yönünden hafif esmesi tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi öngörülmektedir. 13 Ağustos Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha hissedilebilir hale gelecektir.

Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu tedbirler, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması, gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Sıcak hava, orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak ve yangınlara karşı duyarlı olmak hayati önem taşır. Yüksek sıcaklıkların elektrik hatlarında arızalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Elektrikli cihazların aşırı yüklenmemesi ve gereksiz yere çalıştırılmaması, olası arızaların önüne geçebilir.

Bu sıcak günlerde deniz suyu sıcaklığının da artması beklenmektedir. Denize girerken suyun sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Aşırı sıcak sulardan kaçınmak, cilt sağlığı açısından faydalıdır. Deniz kenarında vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak ve düzenli olarak su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.