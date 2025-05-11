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Antalya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak.

Antalya 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 23°C, gece en düşük sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif esecek. Akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Yağış anında ise yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

12 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 18°C, gece 6°C civarında olacak. 13 ve 14 Mayıs Salı ve Çarşamba günlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Bu günlerde sıcaklıklar gündüz 13-16°C, gece 5-6°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklığın düşmesi nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Yağışların yoğun olduğu bölgelerde su birikintilerinden uzak durarak olası kazaların önüne geçebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip edin. Planlarınızı bu bilgilere göre yapmanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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