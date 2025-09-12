Antalya 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Hafta sonu, 13 Eylül Cumartesi ve 14 Eylül Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 32°C ile 34°C arasında değişmesi öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir ortam sunuyor.

Pazartesi günü, 15 Eylül'de hava sıcaklığının 31°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu, hafta başında daha serin bir hava arayanlar için bir fırsat yaratabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zamanlarda dışarıda bulunurken güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş gözlüğü kullanmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi sürmek, cilt sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına destek sağlar. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının 21°C civarında olması serinletici bir etki yaratacaktır. Ancak, denize girmeden önce deniz suyunun temizliğini kontrol etmek ve güvenli bölgelerde yüzmek önemlidir.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak, çevre güvenliği açısından büyük önem taşır.