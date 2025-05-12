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Antalya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu açıklandı. Antalya'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak öngörülüyor.

Antalya 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Rosetta

Antalya'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olarak öngörülmektedir. Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışların görülmesi muhtemeldir. Hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik göstermeyecek. Gündüz en yüksek sıcaklığın 24°C, gece ise 15°C civarında olması tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. 13 Mayıs Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde hava daha stabil hale gelecek. Parçalı bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Bu süreçte gündüz hava sıcaklıklarının 23-24°C, gece ise 12-13°C civarında seyretmesi tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olmalı ve su birikintilerinden uzak durmalısınız. Sahilde vakit geçirecekseniz, deniz suyu sıcaklığının 21°C civarında olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Gündüzleri güneş ışığından faydalanmak için uygun saatleri tercih edebilir, ancak güneşe maruz kalma sürenizi sınırlayarak cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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