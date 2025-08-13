HABER

Antalya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Antalya'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 34°C civarında bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 32°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %61, gündüz %47, akşam %55 ve gece %66 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 27°C ile 29°C arasında değişecek. Hava açık olacak. 15 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 25°C olacak. Hava yine açık kalacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açılarla gelebilir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve koruyucu giysiler giymek faydalı olacaktır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçının. Gerekirse ara vermek önemlidir. Gün batımından önceki saatlerde dışarıda vakit geçirmek daha serin ve rahat bir deneyim sunar.

