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Antalya 13 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya 13 Mayıs Salı hava durumu belli oldu. Antalya'da hava durumu parçalı bulutlu ve aralıklı yerel sağanak yağışlı olarak beklenmektedir.

Antalya 13 Mayıs Salı hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Antalya'da 13 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve aralıklı yerel sağanak yağışlı olarak beklenmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece ise 16°C civarında olacak. Rüzgarlar kuzey ve batı yönlerinden hafif esecek. Öğle saatlerinde güney yönlerinden orta kuvvette rüzgar estirmesi öngörülmektedir.

14 Mayıs Çarşamba günü hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük ise 16°C civarında seyredecek. 15 Mayıs Perşembe günü de hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük ise 16°C olacak. 16 Mayıs Cuma günü, hava güneşli ve parçalı bulutlu arası şeklinde tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük ise 16°C olarak belirlendi.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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