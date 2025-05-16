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Antalya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 16 Mayıs Cuma hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak.

Antalya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 12°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %64 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 17 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 24°C civarında olması bekleniyor. Hafif yağmur ihtimali de bulunuyor. 18 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığı 25°C civarında olacak. Hafif yağmur ihtimali artacak. 19 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 26°C civarında olması bekleniyor. Yağış ihtimali ise azalacak. 20 Mayıs Salı günü sıcaklığın yine 25°C civarında olması öngörülüyor. Yağış ihtimali daha da azalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken, şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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