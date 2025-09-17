HABER

Antalya 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Antalya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında düzenlenecek. Nem oranı %57 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 6 km/s olarak bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve deniz keyfi için elverişli bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığının 24°C, 19 Eylül Cuma günü ise 19°C olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Sahilde vakit geçirmek ya da açık hava etkinlikleri planlamak isteyenler için bu günler uygun görünüyor.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu güncel olarak takip etmek faydalı olacaktır. Gün ortasında güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi önlemler almak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak havalarda rahat kalmanıza yardımcı olacaktır.

Antalya'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun olacaktır. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, keyifli bir deneyim için önemlidir.

hava durumu antalya
