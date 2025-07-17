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Antalya 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Antalya 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Antalya'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %54 ile %59 arasında değişecek.

18 Temmuz Cuma günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 32°C civarında kalacak. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C'ye yükselebilir. 20 Temmuz Pazar günü ise 37°C'ye ulaşması bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava Antalya'da etkili olacak. Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini korur. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif, açık renkli ve nefes alabilir giysiler tercih etmek, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Ani sağanak yağışların olabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Su baskınlarına karşı önlem alınmalı. Ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu önlemler, sağlık ve güvenlik açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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