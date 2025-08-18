HABER

Antalya 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Hazar Gönüllü

Antalya'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 25°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü sıcaklıklar 31°C'ye yükselecek. 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 33°C'ye ulaşacak. 21 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 34°C'ye yükselmesi bekleniyor.

Bu dönemde Antalya'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle 20 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 28°C'ye kadar yükselebilir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Gün ortasında, 11:00 ile 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş ışınlarından kaçınılması önerilir. Koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su tüketimi sağlanmalıdır. Hafif, açık renkli giysilerle vücut ısısının dengede tutulması mümkündür.

Sahilde vakit geçirecekler, deniz suyu sıcaklıklarının 30°C'nin üzerinde olduğunu unutmamalıdır. Suya girerken dikkatli olunmalı ve uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme ile su kaybı artabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla su içmek önem taşır. Aşırı yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceği akılda tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

hava durumu antalya
