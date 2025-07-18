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Antalya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Antalya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Antalya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Nem oranı %54 ile %59 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 35°C'ye, 20 Temmuz Pazar günü ise 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava Antalya'da etkili olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi vücudun su dengesini korur. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif, açık renkli ve nefes alabilir giysiler tercih etmek, vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olur. Ani sağanak yağışların olabileceği günlerde dikkatli olunmalıdır. Su baskınlarına karşı önlem alınmalıdır. Ulaşımda aksamalara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Bu önlemler sağlık ve güvenlik açısından oldukça önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu antalya
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