Antalya 19 Eylül Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Eylül Cuma hava durumu güneşli ve açık olacak. İşte detaylar...

Antalya 19 Eylül Cuma hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu elverişli olacak. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler için güneşli ve sıcak koşullar hakim. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 25°C civarında olacak. Gökyüzü açık olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 27°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26°C civarında kalacak. Geceye doğru sıcaklık 24°C'ye düşecek.

Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 16 km olacak. Öğle saatlerinde güneybatı yönünden esecek. Bu saatte hızı saatte yaklaşık 11 km olacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 14 km olacak. Gece saatlerinde rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 20 km olacak.

Nem oranı sabah saatlerinde %60 civarında olacak. Öğle saatlerinde %55'e düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %55 olarak kalacak. Gece saatlerinde ise %54'e gerileyecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Eylül Cumartesi günü güneşli hava bekleniyor. 21 Eylül Pazar günü de benzer hava koşulları öngörülüyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcak hava sürmeye devam edecek.

Gündüz sıcaklıkları 30°C ile 34°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 16°C ile 20°C arasında seyredecek. Bu sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda şapka takmak faydalı olacaktır. Güneş kremi kullanmak da önerilir. Bol su içmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken yardımcı olur.

