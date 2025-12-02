HABER

İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli oldu!

1 Aralık itibarıyla kış resmen başladı. Birçok bölge yeni aya ve yeni mevsime yağmurla başladı. Gözler ise megakent İstanbul'a ne zaman kar yağacağına çevrildi. AKOM'un toplantısında İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği açıklandı. Mart ayı tahmini de geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

KIŞ HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

HAVA TAHMİNLERİ

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

MART KAZMA KÜREK YAKTIRMAYACAK

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

