Turgutlu’da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saat 19.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa girmeye çalışan bir otomobil ile E-96 Karayolu üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan H.K., Y.K. ve M.A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılara, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi
Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; araçların kavşakta çarpıştığı ve savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Manisa
