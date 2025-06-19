Antalya 19 Haziran 2025 Perşembe hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl olacak?

Antalya'da 19 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Antalya'nın tipik Haziran ayı iklimine uygun. Yazın başlangıcını müjdelemekte.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Haziran Cuma günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 14°C olacak. 21 Haziran Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. 22 Haziran Pazar günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı ise 12°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-27°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 11-14°C civarında olacak. Bu, Antalya'nın Haziran ayı için tipik bir hava profili.

Sıcak ve güneşli günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken şapka takmak gereklidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olur.